Live Parma-Atalanta 1-1 Pasalic riscatta l'errore e pareggia

Si è senz'altro inceppato il bellissimo giocattolo Parma visto nella prima parte della stagione, ma occorre non dimenticare che l'obiettivo dei ducali è la salvezza, per la quale Gervinho e compagni sono al momento messi bene: in casa però gli emiliani hanno vinto solo una volta nelle ultime 7 partite, pareggiandone 2 e perdendone 4. Atalanta, e non è una sorpresa, migliore fuori casa che a Bergamo, con 23 punti su 45 raccolti finora lontano dalle mura amiche.



LE FORMAZIONI:

PARMA: Sepe Iacoponi Alves Bastoni Gagliolo Rigoni Scozzarella Kucka Gervinho Ceravolo Siligardi

ATALANTA: Gollini Mancini Palomino Masiello Hateboer De Roon Freuler Castagne Pasalic Zapata Gomez

