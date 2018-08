Parma, Inglese va subito a segno e prenota il ritorno a Napoli

di Roberto Ventre

Tra i gol più belli della prima giornata di A c'è quello di Inglese: controllo, dribbling e tiro imprendibile, tutto con il sinistro. Subito protagonista nel Parma con una rete da bomber di razza, quello che è sempre stato. L'unico tra i neoacquisti ad aver segnato nella partita di esordio: gli sono bastati pochi giorni per inserirsi già al meglio nei meccanismi del tecnico D'Aversa.



Il passaggio al Parma gli ultimi giorni di mercato. Inglese è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al club emiliano e contro riscatto per il Napoli. Chiuso da Milik e Mertens l'attaccante voleva giocare con più continuità e si è concretizzato il passaggio in gialloblù: tutto in tempo record all'inizio della scorsa settimana, alla vigilia di Ferragosto. Con il rientro del belga dal Mondiale gli spazi si sono ulteriormente ristretti in avanti e Inglese ha deciso di giocarsi le sue carte altrove per un altro anno confidando poi la prossima stagione di rientrare a Napoli. Un investimento importante del club azzurro, De Laurentiis crede moltissimo in lui e infatti in un primo momento la strategia prevedeva la sua permanenza nonostante i tanti attaccanti in organico.



