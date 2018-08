Parma-Juve, c'è Sepe contro CR7: il portiere alza il muro napoletano

di Pino Taormina

Cristiano Ronaldo è l'unico calciatore al mondo che segna più gol delle partite che gioca, e lui le gioca tutte. E non badate al fatto che non ha ancora segnato in Italia. Luigi Sepe, al contrario, negli ultimi tra anni, ha giocato in tutto tredici partite. Quante ne gioca Ronaldo mediamente in un mese. Sarà Gino Topolone (ma non chiamatelo così in sua presenza, è un consiglio) a provare a negare a Ronaldo la gioia del primo gol in serie A. Dopo Sorrentino e Strakosha.



Ronaldo è un marchio commerciale, un atleta globale. È l'alieno che meglio di chiunque incarna l'universo del pallone: cioè spavento muscolare, tecnica sublime, marketing planetario. Eppure è permaloso come uno qualsiasi: ieri, quando ha scoperto che a Montecarlo non avrebbe ritirato il premio per il miglior calciatore dell'ultima Champions (è stato premiato il suo compagno di squadra Modric) ha pensato bene di non ritirare neppure quello per il miglior attaccante dell'ultima coppa dalle grandi orecchie. Ha alzato i tacchi (e i tacchetti) e se ne è andato via. Pure Sepe nel suo piccolo non ha un carattere facile: dopo essere finito in panchina in Euroleague ai tempi della Fiorentina, scrisse un post che quasi gli costò il posto: «La mia avventura a Firenze è finita». Vengono da due galassie differenti, ma a ben vedere i caratteri sono proprio identici. Permalosi e irritabili.



