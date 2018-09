Due vittorie di fila e ora l’esame più complicato, il Napoli. Il nuovo Parma di D’Aversa è atteso al San Paolo domani sera per un turno infrasettimanale dal sapore di grande calcio per due storiche società. «Dopo una bella vittoria con un'ottima prestazione, arriva una partita contro una squadra molto forte. Sono passati solo due giorni dal dispendio di sabato pomeriggio, ma le forze per la partita potrebbe dartele il fatto di giocare in uno stadio come il San Paolo». Così Roberto D’Aversa, allenatore dei crociati neopromossi. «Potrà mancare la brillantezza visti i match ravvicinati ma credo sarà più importante l'aspetto mentale. Avremo la possibilità di confrontarci con una squadra che ha dato filo da torcere alla Juventus per la vittoria del campionato, una delle più forti della A e uno dei tecnici migliori».



Il confronto con Ancelotti può essere lo stimolo giusto. «Sta cercando di portare le sue idee, ha dato un po' più di libertà ai giocatori per sfruttare le loro caratteristiche», ha continuato D’Aversa in conferenza. «Di impossibile nella vita non c'è nulla, proveremo a portare a casa il risultato nonostante il valore dell'avversario. Turnover? Quando si giocano tre gare in una settimana, ci può stare qualche cambio. In difesa e in avanti ho tante alternative, le difficoltà sono a centrocampo avendo quattro giocatori per tre ruoli. Bisognerà considerare la condizione fisica, il non farsi male e il fatto che dopo giocheremo in casa con l'Empoli. Il mio obiettivo è mettere i migliori in campo domani sera. Ancelotti ha vinto ovunque, ora usa questo 4-4-2 che è più un 4-2-4. È sempre stato un grande allenatore nella gestione, tutti i calciatori hanno sempre parlato benissimo di lui, sia chi giocava sia chi non giocava. Ho avuto la fortuna d'incontrarlo nel mio ultimo anno di settore giovanile, ma adesso conta solo portare un risultato a casa».



Dopo le vittorie con Inter e Cagliari, i ducali sperano di poter strappare punti anche al San Paolo. «Siamo stati bravi a non far calare la tensione dopo il successo con i nerazzurri e abbiamo vinto anche col Cagliari. Ma il Napoli ha un potenziale devastante, con giocatori capaci di lavorare tra le linee e che sanno far male anche attaccando la profondità o su situazioni singole. Dovremo restare compatti e provare a rendere difficile la gara. Gervinho è un gran giocatore, molto intelligente, può spaccare la partita o avere motivazioni da titolare. Non vi dico se giocherà dall’inizio o meno. Ciciretti? Potrebbe anche partire dall'inizio, l'infortunio è stato messo da parte. Mi sarebbe piaciuto dargli più spazio in precedenza, adesso bisogna considerare che sarebbe la prima da titolare dopo tanto tempo».



Problemi fisici che hanno colpito nelle ultime settimane anche altri due elementi vicini al Napoli e ora passati al Parma. Si tratta di Alberto Grassi e Jacopo Dezi: il centrocampista ex Atalanta ha una lesione al polpaccio subita contro la Spal e che non accenna a ridursi, mentre per l’ex prodotto del vivaio azzurro prosegue il programma di recupero, monitorato costantemente dallo staff medico crociato. Come confermato dal sito ufficiale dei ducali, problemi fisici anche per Biabiany, Munari e Scozzarella che non saranno del match domani sera.

