Ecco la patch speciale della Serie A per Quagliarella e Koulibaly

L'ha indossata per la prima volta domenica, nella gara di Coppa Italia contro il Crotone che è stata anche la prima uscita ufficiale della stagione per la Sampdoria, ma sulle maglie di Fabio Quagliarella la nuova patch della Serie A sarà un elemento costante. L'attaccante blucerchiato potrà applicare sulle maglie di tutta la stagione il simbolo che ricorderà a tutti chi ha vinto l'ultima classifica dei capocannonieri italiana, mettendo il naso avanti a tutti gli altri attaccanti.



A vestire la nuova patch ideata dalla Lega ci sarà anche Kalidou Koulibaly, centrale difensivo del Napoli che è stato votato dagli addetti ai lavori come miglior difensore della passata stagione. Insieme a loro, anche Cristiano Ronaldo (MVP del campionato), Milinkovic-Savic (Miglior centrocampista), Nicolò Zaniolo (Miglior giovane) e Samir Handanovic (Miglior portiere).





