Pelè torna in Brasile, gli auguri di Maradona, che gli dedica una foto: «Rey Pelè, forza»

Gli auguri sono speciali, portano la firma di Diego Maradona. Sono gli auguri di pronta guarigione a 'O Reì Pelè dimesso dall'ospedale di Parigi e tornato in Brasile. Dieguito ha postato su Facebook uno scatto d'annata, proprio con il campione brasiliano. «Oggi questa foto ha compiuto 40 anni. È stato a Rio de Janeiro, quando ci siamo conosciuti personalmente. Che giovani che eravamo...ti auguro una pronta e buona guarigione, Rey Pelè, forza!!!», ha scritto Maradona. Pelè 78 anni è stato dimesso ieri dall'American Hospital di Parigi, dove era da una settimana per una infezione delle vie urinarie, tornato in Brasile è stato ricoverato a San Paolo ma solo per ulteriori accertamenti.





