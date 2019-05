Pellissier dice addio al calcio: «Giusto dare spazio ai giovani»

di Matteo Sorio

«Sono tra le ultime bandiere, sì. È il calcio moderno, forse. Si segue più lo stipendio che i colori, ma è anche giusto così, parliamo pur sempre di un lavoro, ognuno fa le sue scelte». Sul ponte sventola bandiera Pellissier. Ultimo tango col Chievo: tre partite (Inter, Sampdoria, Frosinone) poi il 40enne della Val d’Aosta si ritira. Il club dei fedelissimi, in serie A, si restringe: Daniele De Rossi alla Roma dal 2001, Giorgio Chiellini alla Juventus e Francesco Magnanelli al Sassuolo dal 2005, il podio degli uomini-simbolo del massimo campionato, la maglia tatuata addosso, è ora composto da quei tre. Al Chievo dal 2002 (112 gol tra i grandi, il primo nel 2002 al Parma, 59esimo marcatore di sempre in A), con l’addio di Pellissier — annunciato ufficialmente oggi dal capitano dei veronesi — è come se si restringesse anche il Chievo. Lui, Pellissier, pensa al «dopo» precisando che sì, vorrebbe dare una mano in società, e che «un ruolo alla Totti, beh, non lo so, vediamo, di sicuro per quelli come me abituati ad avere responsabilità non sarebbe possibile, in generale, limitarsi a fare l’uomo/simbolo». E il Chievo, dal canto suo, pensa alla serie B, con quel clima da fine impero che circonda la base di Veronello. Era, questa, la 17esima stagione di A, per il club di quartiere in riva all'Adige. Apertasi con il processo sportivo sulle plusvalenze, da cui il -3 di penalizzazione, è diventata la stagione dei nodi venuti al pettine. Su tutti, l’addio nel 2014 del direttore sportivo Giovanni Sartori, migrato in quell’Atalanta i cui risultati parlano da soli, col Chievo a campare per molti versi sulla rendita dell’onda lunga del suo lavoro, salvo poi trovarsi impreparato (prima con Nember, poi con Romairone, attuale ds) nel momento in cui c’era da camminare con le proprie gambe. È questo il Chievo che vede Pellissier salutare dopo oltre 500 partite in gialloblù: «Mi sono tolto grosse soddisfazioni, ho sfidato grandi giocatori, col Chievo ho anche vissuto una convocazione con la Nazionale (nel 2009, ct Lippi, gol in un 3 a 0 sull’Irlanda del Nord, amichevole, ndr). Per me è finito un ciclo. Troppo dura ricominciare dalla B a 40 anni accettando di non poter giocare sempre dando il mio contributo alla causa». Vittima preferita la Lazio (8 gol), Pellissier è tra i superstiti di una vecchia generazione di attaccanti che, oggi, vede in Quagliarella il custode di un fiuto antico per il gol: «Quando sento dire che gli attaccanti devono correre, io impazzisco — fa Pellissier — L’attaccante deve fare gol, non ripiegare». In dissolvenza, adesso, ci vanno i gol di Pellissier. E con lui, un Chievo ch’era Favola e, adesso, avrà un problema in più (vedi alla voce leadership) da cui ricominciare.

