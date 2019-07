Arriva Buffon, Perin lascia la Juve: c'è l'accordo con il Benfica

di Eleonora Trotta

Avrebbe preferito rimanere in Italia, ma alla fine Mattia Perin proseguirà la sua carriera in Portogallo. Dopo l'intesa (15 milioni di euro) dei giorni scorsi tra le due società, è stato infatti raggiunta anche quella tra l'agente dell'ex Genoa, Alessandro Lucci, e il Benfica. Per l'ormai ex portiere bianconero è pronto un contratto quinquennale.

Chiuso De Ligt, in entrata tiene ancora banco la trattativa per Federico Chiesa. Il ds Paratici custodisce un'accordo con l'attaccante esterno sui 5 milioni all'anno, che il calciatore intende rispettare. Ma l'ostacolo resta Rocco Commisso: il patron dei viola non vuole presentarsi con una cessione illustre ai rivali bianconeri. Solo una richiesta pubblica del classe '97 potrebbe cambiare gli scenari.





