Platini: «Pallone d'oro? Lo darei a Varane»

Invitato stasera ad una trasmissione su RMC, Michel Platini ha svelato chi è il suo giocatore favorito per il Pallone d'oro: «Non è mai stato facile come quest'anno - ha detto l'ex presidente Uefa - c'è un solo giocatore che ha vinto una coppa europea e la Coppa del Mondo, ed è Varane. Normalmente c'è sempre la discussione Ronaldo-Messi, ma quest'anno ce n'è uno solo che ha vinto tutto e si chiama Varane». «Oltretutto, si tratta di un eccellente giocatore - ha continuato l'ex numero 10 della Juventus e dei Bleus - voterei per lui. I risultati sono l'unico parametro obiettivo, il resto è soggettivo. Si possono avere delle opinioni su Griezmann, Mbappé, Giroud, Lloris, Modric... ma il solo che quest'anno ha vinto tutto è Raphael Varane». Neppure il fatto di essere un difensore rappresenta un handicap per la vittoria, ha precisato Michel: «Non dimenticate che nel 2006 fu un difensore, Fabio Cannavaro, a vincere il Pallone d'oro».



«Mi auguro lo possa vincere, se lo merita per quello che sta facendo e per quello che ha fatto l'anno scorso». L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sponsorizza Cristiano Ronaldo per le vittoria del pallone d'oro, trofeo che l'attaccante bianconero ha già conquistato 5 volte. «È un campione e ha portato esperienza e autorevolezza alla nostra squadra», aggiunge il tecnico livornese a margine di un evento dello sponsor Adidas a Milano.



