È il giorno dei playoff Champions: perché il Napoli tifa contro il Benfica

Preliminare Champions la rush finale, e la coppa più ambita sta per completare il suo tabellone, in vista del sorteggio del 30 agosto. Questa sera parte l'ultimo turno preliminare con la disputa, dalle ore 21, di tre partite: Stella Rossa-Salisburgo, Bate Borisov-Psv Eindhoven e Banfica-Paok Salonicco. Altre tre sfide verranno disputate domani, e sono Young Boys-Dinamo Zagabria, Videoton-Aek Atene e Ajax-Dynamo Kiev. Insomma, si giocano un posto nell'Europa che conta ex grandi del calcio cntinentale come l'Ajax, la Stella Rossa e il Benfica: ed è proprio ai portoghesi che le italiane guardano con interesse. Questa fase della massima competizione europea, che l'Uefa chiama playoff, rimane un ricordo amaro per il calcio italiano, visto che negli ultimi otto anni solo il Milan di Allegri e il Napoli di Sarri un anno fa sono riusciti a superarlo, per il resto solo precedenti difficili come il goffo cucchiaio di Maicosuel per l'Udinese e il tracollo con il Porto per la Roma. Ma grazie alla riforma varata dall'Uefa tutto ciò appartiene al passato, perché adesso la serie A qualifica le prime quattro direttamente alla fase a gironi e quindi garantisce all'intero quartetto un posto fra le 32 'elettè in Europa.



Le partite di questo playoff non modificheranno la situazione delle italiane in vista del sorteggio dei gironi a Montecarlo di giovedì 30, nel senso che le loro fasce rimarranno quelle già definite. Juventus, Napoli, Roma e Inter manterranno infatti le stesse posizioni. I bianconeri sono teste di serie in quanto campioni d'Italia, Roma e Napoli, grazie al coefficiente messo in bacheca nel corso degli ultimi 5 anni, sono invece finite in seconda fascia. L'Inter, assente da anni in Europa, è già certa di essere in quarta e ultima fascia: la più complicata. Ora tutto ruota intorno al Benfica, nel senso che se le aquile di Lisbona supereranno il Paok nel doppio confronto finiranno in seconda fascia togliendo questo posto al Liverpool vice-campione d'Europa in carica, che scivolerebbe in terza fascia diventando un rivale pericolosissimo per le le italiane. Infatti ognuna di loro, in prima, seconda e quarta fascia, rischierebbero di ritrovarselo nel girone. Nel caso il Benfica non passasse, i Reds rimarrebbero nella seconda urna assieme a Roma e Napoli: a Di Francesco e Ancelotti non rimane che tifare Paok

