«Il Real Madrid è uno dei più grandi club del mondo, un sogno per ogni giocatore. Al momento però sono felice a Manchester, gioco, c'è un nuovo allenatore». Così il centrocampista francese dello United Paul Pogba, in conferenza stampa dal ritiro della nazionale, ha risposto ad una domanda sul suo futuro, che prima dell'allontanamento di Josè

Mourinho sembrava essere lontano da Manchester. L'arrivo in panchina di Ole Solskjaer ha coinciso con un miglioramento della forma per Pogba, il quale si è detto del tutto favorevole ad una conferma dell'allenatore.



«I risultati sono stati grandi, ho un ottimo rapporto con lui che ha un ottimo rapporto con tutti i giocatori. Certo che vogliamo che rimanga, lo merita, anche perchè sa sa tutto del club - ha sottolineato Pogba -. È un allenatore che ci ha

ridato fiducia e questo ci ha dato la libertà di giocare e divertirci di nuovo perché forse l'avevamo perso con i risultati

di prima. Ma mi piace parlare del futuro, non del passato, forse le cose sono andate storte. Quando un giocatore è felice, vuole continuare ad esserlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA