Nuovi rumors dalla Spagna, Pogba vuole il Real Madrid

Paul Pogba «vuole cambiare aria». Così la stampa spagnola oggi torna a ventilare il trasferimento del centrocampista francese del Manchester United al Real la prossima estate. Lo vuole Zinedine Zidane, ma soprattutto lo desidera il giocatore, scrive oggi Marcà, «che ha rifiutato il rinnovo del contratto proposto a Mino Raiola, procuratore del giocatore, a gennaio. Nel Real Madrid c'è un moderato ottimismo - scrive il giornale - e ai piani alti del Bernabéu sanno che l'operazione non sarà semplice e sicuramente non a buon mercato. Non va domenticato infatti che lo United ha pagato 114 milioni per il francese nel 2016. Zidane sa però che con il francese in squadra avrebbe muscoli e tanto calcio, un mix che è mancato alla squadra bianca in questa stagione. Raiola - conclue 'Marcà - ha programmato di recarsi a Manchester a breve per conoscere l'esatta posizione del club inglese. Già a gennaio la dirigenza dei Red Devils ha lanciato una proposta di rinnovo al giocatore francese che però è stato respinto»

