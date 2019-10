Il Barcellona prende quota nella Liga. E, segnando a raffica, strapazza il Siviglia nel posticipo dell'ottava giornata. Così, dopo il successo in rimonta sull'Inter in Champions, porta a tre la striscia di vittorie in campionato con un poker di reti firmate da Suarez, Vidal, Dembeélé - espulso nel finale con Araujo - e Messi. Un successo che porta i blaugrana a -2 dal Real capolista e al sorpasso sull'Atletico Madrid, che pareggia a Valladolid con lo stesso 0-0 con cui aveva chiuso il derby col Real. Negli altri incontri domenicali, la Real Sociedad perde 2-1 in casa col Getafe subendo in rimonta il secondo stop di fila e mantiene il quinto posto solo grazie alle contemporanee sconfitte di Siviglia e Athletic Bilbao, superato 1-0 sul campo del Celta.

