Portogallo, il ct Santos lascia a casa Ronaldo: «Sono questioni private»

«Ci siamo parlati, lui, io e la federcalcio: ma non entro in dettagli privati»

Nuova esclusione della nazionale per Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Juve non compare nella lista dei convocati del ct del Portogallo, Fernando Santos, per le prossime due partite. Ronaldo era rimasto fuori già a settembre, per la sfida all'Italia: in quel caso si trattava di una scelta concordata, considerato lo stato di forma del giocatore e in attesa degli impegni successivi. Al momento nessuna motivazione è stata fornita da Santos per una esclusione che arriva nei giorni delle accuse di violenza sessuale al giocatore da parte di una modella statunitense.





Santos ha parlato delle convocazioni un una conferenza stampa, dribblando molte delle domande sulla mancata convocazione di Ronaldo. «Senza entrare in »dettagli privati«, il ct del Portogallo ha spiegato che »dopo una conversazione a tre, è stato convenuto che Cristiano non sarebbe stato chiamato in questo e nella prossima chiamata«. Sull'argomento, nonostante le molte domande, il ct non ha voluto dire altro, se non escludere che Ronaldo si appresti a lasciare la nazionale. »È stato esplicito più volte, sulla sua intera disponibilità per la squadra nazionale e non prevedo il contrario«, ha dichiarato il tecnico

