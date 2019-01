Premier, Arsenal ko: il West Ham vince il derby di Londra. Liverpool ok a +7

Il West Ham batte l'Arsenal e si aggiudica uno dei tanti derby di Londra. All'Olympic Stadium finisce 1-0: il gol partita lo firma Rice al 3' del secondo tempo, su assist di Nasri, ex City e ultimo arrivato nelle file degli 'Hammers'. Il successo permette alla squadra di Pellegrini di salire all'8/o posto in classifica a 31 punti, mentre i Gunners restano quinti a 41 punti, tre in meno dall'ultimo posto utile per la Champions attualmente occupato dal Chelsea.



Dopo il doppio ko contro il Manchester City in campionato e il Wolverhampton in Fa Cup il Liverpool torna al successo riprendendo la sua corsa in vetta alla Premier League. I 'reds' hanno battuto 1-0 il Brighton in trasferta nel match valido per la 22esima giornata. A decidere l'incontro in favore della squadra di Klopp la rete realizzata su rigore da Mohamed Salah al 50'. Il Liverpool sale a 57 punti in classifica, fermo a 26 il Brighton. I risultati delle altre sfide disputate nel pomeriggio: Burnley-Fulham 2-1, Cardiff-Huddersfield 0-0, Crystal Palace-Watford 1-2.



