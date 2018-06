Lichtsteiner lascia l'Italia e firma per l'Arsenal

Stephan Lichtsteiner saluta l'Italia. Il laterale svizzero, ex Lazio e Juventus, ha firmato per l'Arsenal. L'ufficializzazione è arrivata prima dai social del giocatore e poi dal sito ufficiale dei Gunners.«Sono felice e onorato di essere un Gunner», ha scritto sui social con la foto con la nuova maglia il difensore, che in 7 anni alla Juventus ha vinto altrettanti scudetti e 4 Coppe Italia.





<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="en" dir="ltr">Happy and honoured to be a Gunner! Will work hard and passionately day in and day out to achieve our sportive objectives and to win trophies with this great club! <a href="https://twitter.com/Arsenal?ref_src=twsrc%5Etfw">@Arsenal</a> <a href="https://t.co/h32IueSSob">pic.twitter.com/h32IueSSob</a></p>— Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) <a href="https://twitter.com/LichtsteinerSte/status/1003990398287532033?ref_src=twsrc%5Etfw">5 giugno 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>







Lichtsteiner, che a Londra indosserà la maglia numero 12, ha poi rilasciato la sua prima intervista da giocatore dell'Arsenal. «E' un gran momento per me. Una grande sfida per la mia carriera in un top club – ha detto lo svizzero – Mi ha convinto il progettto. Dobbiamo riportare la squadra in Champions League».

© RIPRODUZIONE RISERVATA