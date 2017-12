Un Boxing Day col brivido per Josè Mourinho e il suo Manchester United. All'Old Trafford, contro il Burnley, lo United è riuscito solo nel recupero a evitare la quarta sconfitta stagionale, pareggiando 2-2 in uno degli incontri delle 15 della 20/a giornata. I Red Devils hanno chiuso sotto per 0-2 il primo tempo per le reti di Barnes e Defour ma nella ripresa il gol di Lingard aveva illuso in una rapida rimonta. Solo al 46' invece, lo stesso centrocampista ha trovato il varco giusto per il pareggio definitivo. Col City che gioca domani, lo United è staccato di 12 punti dalla vetta e viene

avvicinato al secondo posto dal Chelsea, che ha sconfitto 2-0 a Stamford Bridge il Brighton (Morata e Alonso in gol nella ripresa).



Quarto posto provvisorio, a 37 punti, per il Tottenham che alle 12.30 aveva battuto 5-2 il Southampton, mentre il Liverpool gioca più tardi. Sugli altri campi, il Watford ha sconfitto 2-1 il Leicester, mentre Bournemouth e West Ham hanno pareggiato 3-3 in quella ch è stata la partita più spettacolare della giornata. Si sono concluse in pareggio anche Huddersfield-Stoke City (1-1) e West Bromwich-Everton (0-0).

