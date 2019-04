L’Arsenal ha già la testa al Napoli: ko con l’Everton, rischio Champions

Una sconfitta inaspettata anche se contro una squadra che in casa aveva sempre fatto vedere ottime cose contro le big della Premier League. L’Everton batte di misura l’Arsenal, prossimo avversario in Europa League del Napoli di Carlo Ancelotti che ora resta quarto ma sente il fiato sul collo di Chelsea e Manchester United. Quello di oggi a Liverpool era l’ultimo test anche per i Gunners prima della sfida agli azzurri di giovedì a Londra, un test che non ha dato buone risposte ad Emery. Lo spagnolo aveva tenuto a riposo i calciatori più impegnati, preservando Aubameyang e il malconcio Ramsey dal primo minuto e lanciando in campo un tridente con Lacazette, Mkhitaryan e Ozil.



Squadra non brillante e soprattutto disattenta in difesa. Il pacchetto arretrato a 3, con Monreal, Mustafi e Sokratis, non dà certezze soprattutto quando al 10° Jagielka si infila tra le maglie biancorosse anticipando tutti e battendo un incolpevole Leno. Emery prova a cambiare marcia, nella ripresa Aubameyang e Ramsey lasciano la panchina insieme a Iwobi, ma ad andare vicino al gol è ancora l’Everton che prova a far male con Bernard e Richarlison. Il gol di Jagielka è decisivo e resiste al mini-assedio finale dei Gunners che ora si leccano le ferite prima di rimettersi a posto in vista di giovedì, quando Koulibaly e compagni saranno all’Emirates.





