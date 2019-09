Il Liverpool rimonta il Newcastle, ma Klopp perde Origi per infortunio

Il Liverpool, prossimo ospite del Napoli nella prima giornata di Champions League, ha battuto 3-1 il Newcastle in rimonta in un incontro della quinta giornata di Premier. La squadra di Juergen Klopp resta così a punteggio pieno e difende il primo posto solitario comunque si concludano le altre partite della giornata.



Il Newcastle va in vantaggio per primo con Willems al 7', ma una doppietta di Manè tra il 28' e il 40' ribalta la situazione in favore dei campioni d'Europa che però al 37' perdono Origi per infortunio. Il belga subisce una distorsione ad una caviglia, la cui gravità andrà valutata, ed è sostituito da Firmino, che Klopp voleva tenere a riposo proprio in vista della sfida di martedì al San Paolo. Il brasiliano entra subito nel clima partita, offrendo tra l'altro a metà ripresa a Salah la palla del 3-1.

