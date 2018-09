Sarri, primo stop in Premier: il Chelsea fa 0-0 e perde la vetta

Il Napoli vince e finalmente convince a Torino, in un match che per la prima volta in stagione esalta tutti gli azzurri in campo, ma non va altrettanto bene all'ex allenatore azzurro Maurizio Sarri. Rimasto nel cuore di tanti tifosi napoletani che seguono le sue vicissitudini anche dopo l'approdo in Inghilterra, il toscano deve registrare il primo stop in campionato del suo Chelsea.



I Blues, infatti, reduci dall'esordio in Europa League contro il Paol, si fermano in casa del West Ham con un deludente 0-0. Il pari non influirà sul morale di Hazard e compagni, ma sicuramente cambia le cose in classifica. Il Manchester city raggiunge infatti il Chelsea al secondo posto mentre in vetta alla classifica della Premier in solitaria c'è il Liverpool, prossimo avversario del Napoli in Champions League.

