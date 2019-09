Premier League, pari nel derby di Londra tra Arsenal e Tottenham

È finito in parità, 2-2, uno dei tanti derby di Londra. Quello odierno, fra Arsenal e Tottenham, era valido per la 4/a giornata della Premier League e si è disputato sul terreno dell'Emirates Stadium. Gli 'Spurs' si erano portati sul 2-0 con le reti di Eriksen al 10' e Kane al 40' del primo tempo su rigore; prima dell'intervallo, però, i padroni di casa hanno accorciato le distanze con Lacazette al 47'. Nella ripresa Aubameyang, servito da Guendouzi, ha firmato il pari, prima che l'arbitro Martin Atkinson annullasse un gol all'ex milanista Papastathopoulos per fuorigioco. Partita accesa e con una rissa sfiorata nel finale. Per effetto di questo pareggio, l'Arsenal si porta a 7 punti, acciuffando Crystal Palace, Everton e West Ham United. Il Tottenham di punti ne ha 5, come Chelsea, Sheffield United e Manchester United. In testa alla classifica c'è il Liverpool a punteggio pieno (12 punti), davanti al Manchester City a -2. Nell'altro match odierno l'Everton ha battuto il Wolverhampton per 3-2: l'ex juventino Kean è rimasto in campo per 76' e ha servito l'assist per il momentaneo 1-0 della squadra di Liverpool, realizzato da Richarlison al 5'.

