Premier League, goleada del Chelsea e Salah spinge il Liverpool

di Redazione Sport

Il Chelsea travolge lo Stoke City nel match valido per il 21° turno di Premier League. La squadra guidata da Antonio Conte si è imposta a Stamford Bridge per 5-0. A segno nel primo tempo Rudiger (3'), Drinkwater (9') e Pedro (24') e nella ripresa Willian (73') su rigore e Zappacosta (88'). Sorride anche il Liverpool, che batte in rimonta il Leicester per 2-1: Vardy (3') illude le 'Foxes' in avvio, poi nella ripresa si scatena Salah con una doppietta (52' e 76') che regala i tre punti ai 'Reds'.

