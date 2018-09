Premier League, il Liverpool centra la sesta vittoria di fila

Continua in Premier League la marcia del Liverpool, che batte 3-0 il Southampton e infila la sesta vittoria su sei gare. In attesa della replica del Chelsea, impegnato domani in casa del West Ham, tiene il passo della capolista il Manchester City, con uno 5-0 a Cardiff. Rallenta il Watford, pareggio in casa del Fulham, e non brilla nemmeno il Manchester United che, nonostante il ritorno all'Old Trafford di sir Alex Ferguson dopo la lunga assenza per un'operazione alla testa, non va oltre l'1-1 con i Wolves. Ritrova la vittoria il Leicester, 3-1 all'Huddersfield, dopo due sconfitte consecutive. Alle preoccupazioni per la scarsa vena di Salah in questo inizio stagione, l'attaccante dei Reds ha risposto segnando alla fine del primo tempo la terza rete della sua squadra, chiudendo di fatto la gara col Southampton dopo l'autogol di Hoedt e la marcatura di Matip. Sabato prossimo, la squadra di Klopp affronterà i Blues di Sarri in quello che si annuncia una sfida per il primato. Il City affila le armi per le prossime sfide con la manita a Cardiff che ne fa la squadra più prolifica del campionato, con 19 reti in sei turni 8e solo tre subite, una in più rispetto al Liverpool). Una doppietta di Mahrez ha completato il lavoro compiuto nel primo tempo da Aguero, Silva e Gundogan. A Manchester, la rete in apertura di Fred, su assist di Pogba, non è bastata ai Red Devils per evitare il ritorno dei Wolves, in gol nella ripresa con Moutinho. Sono già otto i punti di distacco tra lo United e la vetta della classifica.



