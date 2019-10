Liverpool schiacciasassi: 2-1 al Leicester, otto vittorie su otto

Liverpool a punteggio pieno in Premier League, 8 vittorie su 8, ma quanta fatica per battere il Leicester. I Reds si impongono 2-1 ad Anfield grazie a un rigore realizzato nei minuti di recupero da Milner. I detentori della Champions League passano in vantaggio al 40' con Mané, all'80' il pari ospite con Maddison. Scintille tra i giocatori delle due squadre a fine gara per l'epilogo della gara deciso da un penalty concesso dall'arbitro e confermato dal Var. In classifica la squadra di Klopp si porta 24 punti, +8 sul Manchester City impegnato domani col Wolverhampton, fermo a 14 il Leicester.

