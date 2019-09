Il Liverpool prosegue la striscia positiva in Premier League, conquistando la sesta vittoria in altrettante partite e portandosi a 18 punti. I campioni d'Europa in carica oggi hanno battuto a Londra il Chelsea per 2-1, grazie all'uno-due nel primo tempo di Alexander-Arnold (14') e Firmino (30'). Inutile il gol nella ripresa del francese Kante al 26'. I 'Blues' sono andati vicini al gol in più d'una circostanza nel finale, ma il risultato non è cambiato. Ha vinto anche l'Arsenal, per 3-2 in casa contro l'Aston Villa (gol di Pepe su rigore, Chambers e Aubameyang), ma anche il West Ham per 2-0 sul Manchester United (Yarmolenko e Cresswell). In classifica Liverpool 18 punti, Manchester City a 13, poi il Leicester e il West Ham a 11.

© RIPRODUZIONE RISERVATA