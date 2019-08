Il Manchester City vince 3-1 in trasferta sul campo del Bournemouth in un match della terza giornata della Premier League. Per la squadra di Guardiola in gol Aguero, autore di una doppietta al 15' e al 64' e Sterling a segno al 43'. Il gol della bandiera dei padroni di casa porta la firma di Wilson al 48'. In classifica i 'citizens' restano secondi con 7 punti, 2 in meno del Liverpool capolista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA