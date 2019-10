Il Manchester City subisce la seconda sconfitta stagionale in Premier League, battuto a sorpresa 2-0 in casa dal Wolverhampton, e scivola a -8 dalla capolista Liverpool, che ha vinto invece otto gare su otto. All'Etihad Stadium, i Citizens hanno condotto l'incontro senza mai riuscire a superare la difesa dei Wolves, i quali hanno colpito all'80' con Adana Traorè, che si è poi ripetuto in pieno recupero. Un risultato quasi storico, visto che l'ultima vittoria dei Wolves sul City risaliva al 1979. Nelle altre due partite del pomeriggio, l'Arsenal ha battuto il Bournemouth 1-0 grazie ad una rete in avvio di David Luiz e salgono al terzo posto, a 15 punti in classifica, ad una lunghezza dal Manchester City. Ampio il successo del Chelsea, 4-1 a Southampton, che ha raggiunto a quota 14 il Leicester, battuto ieri nel recupero ad Anfield Road con un rigore contestato, e il Crystal Palace, vittorioso invece sul West Ham.

