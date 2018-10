Premier, Salah contro Aguero: il clou è Liverpool-Manchester City

Salah contro Aguero domani ad Anfield Road in Liverpool-Manchester City, una delle sfide di cartello del fine settimana europeo dopo la Champions e prima della sosta per le nazionali. Spiccano, tra le altre, Valencia-Barcellona, Bayern-Moenchengladbach, Psg-Lione e Benfica-Porto.



-INGHILTERRA: Big match tra le due squadre in vetta alla Premier, ma che dopo una lunga e brillante volata non sono al massimo. I Reds hanno perso a Napoli, il City ha vinto in Germania all'ultimo respiro e ora la sfida darà un primo responso attendibile. Cercherà di approfittarne il sornione Chelsa di Sarri che ha un impegno più facile col Southampton di Gabbiadini e Lemina. Sempre più delicata la posizione di Mourinho cui non basterà battere domani il Newcastle di Benitez per blindare la panchina, ma se non vince è aria di addio (anche se al club costerebbe 20 mln). Tra Watford e Bournemouth è una sfida tra le sorprese della stagione. Il Tottenham, in grave crisi in Champions, ha un impegno facile col Cardiff mentre l'Arsenal è attesa dal derby con Fulham. Domani: 16 Leicester-Everton, Tottenham-Cardiff, Watford-Bournemouth, 18.30 United-Newcastle Domenica 7: 13 Fulham-Arsenal, 15.15 Southampton-Chelsea, 17.30 Liverpool-City



-SPAGNA: Sette squadre in tre punti per una Liga mai così indecifrabile, dopo i vistosi cali di Real e Barca (che almeno si è rifatta a Wembley) e che presenta tanti incontri interessanti. Dopo un antipasto col sentito derby basco, il clou è domenica col Valencia zoppicante (ma uscito indenne da Manchester) che ospita un Barca reduce dalla scoppiettante vittoria in casa del Tottenham. Rischia molto il Real che non segna da oltre cinque ore e che, dopo la figuraccia di Mosca, gioca in casa dei baschi dell'Alaves, distanti appena tre punti. Avversari complicati anche per Atletico e Siviglia, che ospitano Betis e Celta. Oggi: 21 Athletic-Real Sociedad Domani: 18.30 Alaves-Real Domenica 7: 16.15 Atletico-Betis, 18.30 Espanyol-Villarreal, Siviglia-Celta, 20.45 Valencia-Barcellona



-GERMANIA: Sei squadre in tre punti in Bundesliga con l'incerto Bayern (pari in casa con l'Ajax) che insegue uno scoppiettante Dortmund. I bavaresi avranno un esame severe nel big match col Moenchengladbach: se non vincono si apre la crisi anche perchè il Dortmund non avrà difficoltà a sbarazzarsi dell'Augsburg. Lo Schalke si è riscattato in Champions e ora prova a tornare verso il centroclassifica giocando a Dusseldorf. Oggi: 20.30 Brema-Wolfsburg Domani: 15.30 Dusseldorf-Schalke, Magonza-Hertha, Dortmund-Augsburg, 18.30 Bayern-Moenchengladbach Domenica 7: 13.30 Friburgo-Leverkusen, 15.30 Hoffenheim-Francoforte, 18 Lipsia-Norimberga.



-FRANCIA: Ligue1 in controtendenza col Psg a punteggio piena e a +8 sulle inseguitrici demoralizzate e sgranate. Dopo il 6-1 alla Stella Rossa i parigini hanno un avversario strutturato come il Lione, ben messo in Champions, che ha elementi validi come Fekir, Dembele e Depay, ma il pronostico sembra comunque indirizzato. Impegni facili per Montpellier e Marsiglia mentre sfida tra emergenti in Lilla-St.Etienne. Ennesima prova di appello per il Monaco, in piena zona retrocessione, contro il Rennes. Oggi: 20.45 Tolosa-Nizza Domani: 17 Lilla-St.Etienne, 20 Guingamp-Montpellier Domenica 7: 17 Monaco-Rennes, Marsiglia-Caen, 21 Psg-Lione



Negli altri campionati europei, in Olanda l'imbattuto Psv, dopo il ko con l'Inter, ospita il Venlo sabato alle 19.45. In Portogallo classico big match Benfica-Porto domenica alle 18.30, ne può approfittare il capolista Braga ospitando domani alle 21.30 il Rio Ave. In Turchia il fuggitivo Galatasaray gioca in casa della quarta, l'Antalyaspor, domani alle 18. In Russia sfida ai vertici tra Zenit e Krasnodar domani alle 15.30. In Belgio spicca Standard Liegi-Bruges domenica alle 18.

