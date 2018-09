Sarri dà spettacolo con il Chelsea: poker al Cardiff con tripletta Hazard

Il Chelsea cala il poker e raggiunge il Liverpool, vittorioso nel primo pomeriggio a Londra contro il Tottenham, piegando la resistenza del Cardiff sul terreno di Stamford Bridge. Eppure, la squadra di Maurizio Sarri era andata sotto dopo soli 16', per effetto del gol realizzato da Bamba, su assist di Morrison. Al 37' Hazard ha firmato il pareggio, sfruttando un passaggio di Giroud, quindi ha raddoppiato al 44', sempre su assistenza dell'attaccante francese. Nella ripresa Hazard si è portato il pallone a casa, trasformando un rigore per fallo su Willian, e al 38' lo stesso brasiliano ha chiuso il conto. Chelsea a quota 15, come Klopp e compagni dopo cinque partite e nell'attesa del Watford, opposto al Manchester United. Ha vinto anche il Manchester City, che insegue a 2 punti: in casa contro il Fulham sono bastati i gol di Sane, David Silva e Sterling, per un 3-0 maturato in 47'.

