Premier League, 17 anni di carcere per streaming pirata: «Cospirazione»

I componenti di un'organizzazione di streaming pirata sono stati condannati per un totale di 17 anni di carcere per cospirazione e per tentata frode. La Premier League vince così una importante battaglia. Il massimo torneo di calcio inglese riesce ad ottenere una delle sentenze più dure mai emesse per crimini legati alla pirateria, come annuncia sul proprio sito ufficiale. Steven King, ideatore della truffa, è stato condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione. Mentre Paul Rolston ha ricevuto una condanna di sei anni e quattro mesi e Daniel Malone una condanna di tre anni e tre mesi. La giuria della Warwick Crown Court ha emesso il verdetto di colpevolezza dopo un processo di quattro settimane. Trattando con i nomi Dreambox (senza personalità giuridica), Dreambox TV Limited e Digital Switchover Limited, tramite siti web su dreamboxtv.co.uk e yourfootie.com, i tre uomini hanno fornito accesso illegale ai contenuti della Premier League a più di 1.000 pub, club, e case in tutta l'Inghilterra e il Galles. Le società fraudolente hanno guadagnato oltre 5 milioni di sterline attraverso la loro attività illegale. L'organizzazione utilizzava una serie di tecnologie per continuare la frode nel corso di un decennio. Più recentemente, gli imputati hanno coinvolto diverse terze parti nel Regno Unito e in tutta Europa per creare flussi di trasmissione illegali. Nel corso degli anni i contenuti premium di oltre 20 emittenti di tutto il mondo sono stati ottenuti in modo fraudolento e forniti dagli imputati. Azioni che consentivano in questo modo agli utenti di disporre dei contenuti pay senza sottoscrivere abbonamenti e senza pagare le emittenti. Nel annunciare le condanne il Giudice ha decritto l'operazione come un «affare disonesto e ingannevole».



«La decisione odierna ha fornito ulteriori prove del fatto che la legge raggiungerà società e privati ​​che frodano i proprietari dei diritti e violano il copyright. Le sentenze qui riportate riflettono la gravità e l'entità dei crimini. L'utilizzo di questi servizi è illegale e i fan dovrebbero essere consapevoli», ha detto Kevin Plumb, direttore dei servizi legali per la Premier League. «Rischiano inoltre di essere vittime di frodi o furti di identità trasmettendo dati personali e dettagli finanziari. L'investimento della Premier League in tecnologie all'avanguardia, combinato con azioni anti-pirateria di vasta portata significa che non è mai stato più difficile per la pirateria calcistica operare nel Regno Unito», ha spiegato Plumb. Mentre il direttore generale del Federation Against Copyright Theft (FACT) Kieron Sharp ha dichiarato: «Il risultato di questo caso dimostra che lo streaming illegale e l'accesso illegale alla Premier League è un crimine grave. Si trattava di un'azione criminale la cui unica funzione era di fare soldi distruggendo la Premier League e le legittime emittenti. Per quelle persone che usano servizi come questo, non pensate che questa sia un'area grigia - non lo è, sta infrangendo la legge. Non pensate che sia un crimine senza vittime - non lo è, mette a rischio il lavoro di migliaia di persone comuni. Non pensare che internet offra anonimato, non lo fa».

