Sorpresa in Premier, Tottenham ​sconfitto in casa dal West Ham

Sconfitta per il Tottenham di Mauricio Pochettino nella 36esima giornata di Premier League. Gli 'spurs', semifinalisti di Champions League dove affronteranno l'Ajax, hanno perso 1-0 in casa contro il West Ham. A decidere la sfida giocata al Tottenham Hotspur Stadium il gol al 67' di Michail Antonio. In classifica il Tottenham resta fermo a 70 punti, 3 in più del Chelsea, sale a 46 il West Ham.

