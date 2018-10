Liverpool show, poker al Cardiff: ​Reds da soli in testa alla classifica

Il Liverpool batte 4-1 i gallesi del Cardiff ad Anfield Road, in una partita valida per la 10/a giornata, e vola momentaneamente al comando solitario della classifica nella Premier League. I Reds sono andati in vantaggio al 10' con Salah, hanno raddoppiato al 21' della ripresa con Mane, hanno calato il tris al 39' con Shaqiri, quindi chiuso il conto ancora con Mane al 42'. Inutile il gol della bandiera di Paterson al 32' della ripresa. In classifica la squadra di Juergen Klopp sale a quota 26 e stacca – almeno per ora - di 3 punti il Manchester City, che giocherà lunedì alle 21 sul campo del Tottenham. Il Chelsea di punti ne ha 21 punti, come l'Arsenal e lo stesso Tottenham. La squadra di Sarri domani giocherà sul campo del Burnley alle 14,30; l'Arsenal, sempre domani alle 14,30, affronterà il Crystal Palace in “trasferta” in uno dei tanti derby di Londra.

