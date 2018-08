Premier, Liverpool schianta il West Ham, successo del City in casa dell'Arsenal

Poker con vittoria per il Liverpool al debutto in Premier. Nella prima giornata di campionato, i Reds hanno stracciato ad Anfield il West Ham sepolto sotto 4 reti. Ha aperto le marcature il 'solitò Salah al 19', prima della doppietta di Manè (47' pt e 8' st) e del gol sul finire di Sturridge (43' st).



Inizia nel migliore dei modi la Premier dei campioni d'Inghilterra del Manchester City che vincono 2-0 sul campo dell'Arsenal. All'Etihad Stadium, la squadra di pep Guardiola si è imposta 2-0 grazie a un gol per tempo, di Sterling al 14' e di Bernardo Silva al 64'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA