Il Manchester City oggi è stato fermato oggi sul pareggio per 1-1 dal Wolverhampton Wanderers nel match che ha aperto il terzo turno della Premier League. I padroni di casa, che in questa stagione sono saliti in Premier hanno ottenuto un risultato sorprendente contro i campioni in carica al Molineux Stadium. Anche se il gol del pari è arrivato grazie ad un gol con la mano non visto dall'arbitro Martin Atkinson. Il tutto è accaduto al 57' minuto, quando Willy Boly si è lanciato su un cross di Joao Moutinho e ha messo dentro con la mano. Un gol che, se ci fosse stato il video arbitraggio (VAR) in Premier League, non sarebbe stato convalidato. Nonostante le polemiche il Wolverhampton ha meritato il pari in una gara in cui la squadra di Josep Guardiola, che ha trovato il pari al 69', non ha mostrato la versione migliore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA