Premier League, Sarri batte Benitez: il Chelsea resta a punteggio pieno

Ancora una vittoria per il Chelsea targato Maurizio Sarri, che vince sul campo del Newcastle (2-1) allenato da un'altra vecchia conoscenza del Napoli, Rafa Benitez. Si decide tutto nell'ultimo quarto d'ora: Chelsea avanti con un rigore di Hazard al 76' ma raggiunto all'83' da Joselu. A tre minuti dalla fine il vantaggio definitivo del Chelsea: sul tiro di Alonso deviazione decisiva di Yedlin. Il Chelsea resta così a punteggio pieno: 9 punti in tre gare, in testa alla Premier insieme al Liverpool e al sorprendente Watford.

