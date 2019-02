Un premio ambito per chi sta in panchina. Un premio che porta il nome del ct campione del mondo con l'Italia nel 1982, ovvero Enzo Bearzot. La cerimonio si svolgerà il prossimo 4 aprile, il premio è organizzato dall'Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Federcalcio e viene assegnato al miglior allenatore italiano di calcio della stagione in corso, Sarà consegnato presso il Salone d'Onore del Coni il prossimo 27 maggio.



Dopo il successo dello scorso anno, anche in questa edizione si potranno votare i sei allenatori preselezionati, da lunedì 18 febbraio fino al 30 marzo, sul sito Us Acli (www.usacli.org). Si tratta di Roberto D'Aversa (Parma), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Gennaro Ivan Gattuso (Milan), Simone Inzaghi (Lazio), Roberto Mancini (ct Italia), Luciano Spalletti (Inter). Tra i primi tre classificati dalla votazione popolare sarà scelto il vincitore dalla Giuria presieduta dal Presidente della Figc Gabriele Gravina e dal numero uno dell'Us Acli Damiano Lembo. Lo scorso anno è stato premiato l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco. Albo d'oro: 2018 - Eusebio Di Francesco 2017 - Maurizio Sarri 2016 - Claudio Ranieri 2015 - Massimiliano Allegri 2014 - Carlo Ancelotti 2013 - Vincenzo Montella 2012 - Walter Mazzarri 2011 - Cesare Prandelli

