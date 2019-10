La Lega di Serie A incorona Franck Ribery. È l'attaccante francese della Fiorentina il primo vincitore del premio di “miglior giocatore del mese” (Mvp). Nel caso di Ribery sono stati considerati anche i primi due turni di agosto. Il premo verrà consegnato domani, allo stadio Franchi di Firenze, prima della partita Fiorentina-Udinese.



«Ribery ci ha dimostrato in questo avvio di stagione tutto il meglio del suo repertorio. Ha deciso di cimentarsi in un campionato altamente tecnico e tattico come il nostro e con le sue giocate sta contribuendo ad innalzare la qualità delle partite della Serie A TIM. È un piacere che il primo MVP della stagione sia stato assegnato a un campione come lui», ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A. Tra le principali caratteristiche, studiato con l'ausilio di rilevazioni statistiche (Stats, Opta e Netco Sports), che hanno permesso al numero 7 viola di vincere ci sono il fatto che nell'86% dei casi vince lui gli “uno contro uno”; contribuisce a accelerare la manovra e la ripartenza dei suoi; è il destinatario ideale per i compagni che devono effettuare lanci o passaggi.

