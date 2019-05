Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, si è scusato con i tifosi dei blaugrana dopo la sconfitta e l'eliminazione dalla Champions, ieri sera ad Anfield Road contro il Liverpool. Il n.1 del club catalano ha spiegato di sentirsi «molto male come tifoso» e «per i tifosi, soprattutto per quelli che hanno seguito la squadra in Inghilterra». «Ci era successo a Roma, l'anno scorso, e la storia si è ripetuta - le parole di Bartomeu, pubblicate dai media spagnoli - Mi congratulo con il Liverpool. Spiegazioni alla sconfitta? Preferirei non darne a caldo. Ci sarà tempo per riflettere, è molto difficile spiegare questo ko». A proposito del quarto gol dei 'Reds', nato da un corner battuto velocemente da Alexander-Arnold e trasformato da Origi alle spalle di Ter Stegen, il presidente del club catalano ha detto: «Forse è stata una sorpresa, non sono sicuro. Non ho ancora parlato con l'allenatore e i giocatori. Adesso dobbiamo sollevare il morale e pensare alla Coppa del Re», dal momento che la Liga è già vinta matematicamente.

