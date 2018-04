Roma-Liverpool, prezzi alle stelle: biglietti reperibili online a 7mila euro

di Alessandro Di Liegro

A Liverpool lo chiamano “secondary ticketing”. A Roma, più prosaicamente, bagarinaggio. Ed è quello che sta accadendo nelle ultime ore su internet, in siti come Viagogo o Stubhub, dove i biglietti per le semifinali di Champions League, sia sulle rive del Mersey che su quelle del Tevere hanno raggiunto prezzi stellari: per un tagliando delle file più vicine al campo di Anfield, l'iconico stadio dei Reds di Liverpool, si può arrivare a oltre 4.821,25 euro, volo escluso, naturalmente.



Più “economici”, sullo stesso sito, un biglietto di Tribuna Monte Mario, per il 2 maggio, in cui bastano “solo” 3460,20 euro più spese di spedizione per godere dello spettacolo della rivincita della finale dell'1984 all'Olimpico.



Su Viagogo i prezzi raggiungono prezzi impressionati. Con appena 4 biglietti rimasti per il settore ospiti di Anfield Road, il prezzo varia dai 1.514 ai 1.909, quest'ultimo comprensivo di tessera VIP. La fame dei tifosi per assistere all'evento sportivo dell'anno per i sostenitori giallorossi è tale che al momento in cui scrivo sono ben 19 le persone che stanno controllando questo sito. C'è anche chi è arrivato a comprare un biglietto di Curva Sud per più di 473 euro, o uno di Tribuna Monte Mario a 834 euro, come indica la notifica dello stesso sito “appena comprato”. Una Tribuna Monte Mario, invece, arriva sino a 1.963 euro, mentre un biglietto di Curva Nord supera agevolmente 400 euro su Viagogo e oltre i 2000 su Stubhub. Scorrendo tra le pagine di Viagogo, e arrivando al'ultima, si scopre che un biglietto di Curva è valutato 7000 euro, mentre uno di Tribuna Monte Mario persino 9000 euro.



Su Sportsevent365 sono in vendita esclusivamente i biglietti destinati a cittadini non di nazionalità italiana a prezzi decisamente più alti rispetto al loro valore nominale: un tagliando per la Kop, settore tradizionalmente più caldo della tifoseria inglese, supera i 900 euro.



Anche su eBay va forte il bagarinaggio dei biglietti della semifinale di Champions: qualcuno ha messo in vendita un biglietto di Tribuna Tevere – oscurando opportunamente il nominativo – a oltre 800 euro. Su Bakeca, un bagarino che vende i propri biglietti di Tribuna Monte Mario per la gara di ritorno della semifinale, a 1000 euro, parla di possibile consegna a mano, mentre sono in molti a indicare la cessione di biglietti a un solo euro. È un piccolo escamotage per poter poi chiedere a voce il prezzo che più si ritiene necessario, dopo essere stati contattati dagli interessati. Su Subito.it, invece, vi è il maggior numero di coloro che cedono i propri biglietti per impossibilità di recarsi allo stadio, a prezzi nominali. Uno su tutti è perentorio nel premettere: “Non sono un bagarino”.



Per quanto possa servire, su eBay è possibile anche recuperare un biglietto di Roma-Liverpool. Quella dell'84, però: a soli 52 euro, con tanto di Re di Coppe disegnato sopra.

