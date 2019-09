Nuova sconfitta per il Gimnasia di Diego Armando Maradona nella Superliga argentina. La squadra allenata dal Pibe de oro ha perso 2-1 in casa del Talleres nella sfida valida per la settima giornata di campionato.



Grande accoglienza per Maradona allo stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba con il saluto al campionissimo delle vecchie glorie del Talleres e una gigantografia sugli spalti del n.10 con la maglia dell'Albiceleste. Ma l'euforia per il Gimnasia La Plata si spegne subito, all'11' i padroni di casa passano in vantaggio con Menendez, a inizio ripresa Guanini pareggia di testa ma al 78' Moreno su rigore riporta avanti il Talleres che sempre con Moreno dal dischetto fallisce il 3-1 nel recupero.



#TNTSports | ¡Gritalo, Diego! Guanini les ganó a todos en el salto para que el Lobo empate el encuentro ante la T.#Talleres 🆚 #Gimnasia pic.twitter.com/VQyG8JIlfl — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 24, 2019

La classifica vede il Talleres salire a 16 punti, 1 in meno del Boca Juniors capolista, fanalino di coda il Gimnasia con un solo punto conquistato in 7 gare.

