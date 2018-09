Psg, Al Khelaifi pazzo di ADL: «Troppo simpatico, è un grande»

di Delia Paciello

De gustibus non disputandum est. Non piacerà forse a tutti, ma Aurelio De Laurentiis ha i suoi ammiratori anche nel mondo del calcio. Notevolmente apprezzato infatti dal presidente del Psg: «De Laurentiis è un grande, mi è simpatico», ha detto Al Khelaifi a margine del congresso Eca. Proprio sul carattere punterebbe dunque il patron azzurro, che non è sempre ben visto dai tifosi anche a causa delle sue uscite alquanto «colorate» e non sempre opportune. Vulcanico ed imprevedibile, il suo collega parigino a quanto pare però apprezza queste qualità così come il gioco della sua squadra che presto incontrerà nei gironi di Champions: «Il Napoli è un avversario al quale prestare la massima attenzione. Sarà una sfida interessante», ha infatti dichiarato riguardo il faccia a faccia con gli azzurri che si terrà il 24 ottobre a Parigi, e poi il ritorno il 6 Novembre. Ma ancora non si sa se questa volta Cavani e i suoi compagni si esibiranno al San Paolo o a Bari, al San Nicola, secondo le ultime del produttore cinematografico.



Polemica stadio a parte, certamente il club francese ha intenzione di mettercela tutta: «Avremo di fronte degli avversari molto forti. Nel girone contro il Napoli non sarà facile e dovremo giocare al massimo per andare agli ottavi», ha fatto già sapere Al-Khelaifi.

