Psg, Al Khelaifi blinda Neymar: «Basta parlarne, rimane qui»

di Redazione Sport

«L'ho ripetuto diecimila volte, Neymar rimane. Suo padre mi ha detto che il futuro di Ney è qui a Parigi». Intervistato dal quotidiano sportivo francese 'LEquipè e da altri media transalpini, il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi fa un bilancio della stagione e sottolinea, «ancora una volta», che la stella brasiliana della sua squadra non lascerà il Psg dopo appena un anno di militanza. «. »Neymar è stanco di queste voci - aggiunge Al Khelaifi -. Sono i media spagnoli che dicono che andrà via. Se ci credi, male per te, io non risponderò a questa domanda per sempre. Lui ha un contratto di quattro anni con noi«. Ma al mercato Al Khelaifi concede un'altra riflessione: davvero Buffon può arrivare a Parigi? »Mi chiedete se il Psg cerchi un portiere e se Buffon sia una possibilità - risponde il dirigente - Voi mi conoscete bene: pensate che vi dica quali giocatori seguiamo? Adesso noi abbiamo Areola, ovvero il nostro numero uno anche per l'anno che verrà. Buffon è un portiere fantastico, carismatico, un gran signore: sono sicuro che tutti i club lo vorrebbero«. Qual è il bilancio della stagione del Psg? »Sono molto soddisfatto, abbiamo vinto quattro titoli - risponde il presidente -, e si tratta di una performance incredibile, anche perché è successo per la terza volta in quattro anni. Quindi sono felice, Champions a parte«.



Quindi lo smacco in Europa impedisce di fare un bilancio del tutto positivo? »La Champions League è una competizione molto difficile - spiega Al Khelaifi -, in cui entrano in gioco molti fattori, come il sorteggio. Noi avremmo potuto andare più avanti, ma ad eliminarci è stato il Real Madrid, che per l'ennesima volta adesso è in finale e ha un'esperienza maggiore della nostra in questo tipo di competizione. Con noi ha rischiato di perdere, anche perché nella partita contro di loro a Madrid fino a un certo punto eravamo stati migliori noi. Al ritorno abbiamo giocato senza Neymar, infortunato, e questo ha avuto un grosso impatto, così come l'espulsione di Verratti durante la partita«. Ma aver visto squadre come Liverpool e Roma in semifinale ha fatto aumentare i rimpianti del Psg? »Se ad inizio stagione mi aveste chiesto quali squadre avrebbero giocato le semifinali di Champions - dice ancora Al Khelaifi - non avrei mai detto Roma o Liverpool. Semmai Juventus, Barcellona e Real. Ma le altre due (Roma e Liverpool n.d.r.) se lo sono meritato«.

