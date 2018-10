PSG, allarme Cavani: infortunio alla coscia, in dubbio anche Napoli

Non un buon momento quello che vive Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano è a secco da troppo tempo per i suoi standard, non va in gol dallo scorso 3 ottobre nella gara di Champions contro la Stella Rossa e, in Ligue 1, addirittura dal 26 settembre scorso. Un mese di assenza dalla rete ed ora assenza anche dal campo visto che nell’ultima sfida contro il Marsiglia dell’ultimo weekend Tuchel non ha potuto schierarlo per un infortunio che pare averlo messo ko prima della sfida di domenica.



L'infortunio era passato quasi inosservato nelle scorse ore, la coscia del Matador, però, non convince lo staff medico dei parigini che continua a monitorare la situazione quotidianamente. Come riportato nelle ultime ore da Le Parisien, l’attaccante uruguaiano dovrebbe saltare anche la prossima sfida di campionato, quella di venerdì prossimo contro il Lille al Parco dei Principi. L’obiettivo dei medici del PSG sarebbe infatti recuperare Cavani per il match di ritorno Champions al San Paolo di martedì 6 novembre, ma anche per quella data non è detto che Edi rientri al massimo della condizione.



Il ritorno a «casa», dunque, in quella Napoli che ha tanto amato l'attaccante, sembrerebbe più complicato di quanto ci si aspettasse. E pensare che in città proprio in queste ore il nome del Matador è tornato a circolare con insistenza per quelle voci di mercato che non hanno mai abbandonato la testa dei napoletani dopo l’ultima estate. Edinson a Napoli ci è già tornato con la maglia del PSG nell’estate del 2014, ma il popolo del San Paolo non aveva ancora digerito il suo addio alla causa azzurra e beccò l’uruguaiano con fischi insistenti, atteggiamento completamente diverso da quello che ci si aspetta per la prossima sfida europea.

