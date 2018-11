Psg, Buffon: «Napoli campo difficile, il pareggio è il risultato più giusto»

«Vincere qui è complicato, Napoli è un campo sempre difficile e penso di aver conquistato i tre punti solo un paio di volte in tutta la mia carriera». Gigi Buffon non fa drammi dopo l'1-1 del San Paolo che lascia nel limbo il suo Paris Saint Germain in ottica qualificazione. «Nel primo tempo hanno giocato a ritmi bassi, poi ci hanno messo in difficoltà nella ripresa, ma siamo rimasti compatti ed è stata una risposta importante».



Il Napoli visto nella ripresa è stato sicuramente più arrembante e capace di complicare la vita ai parigini. «Ci siamo divisi un tempo a testa di dominio, era normale soffrire la loro reazione, il pareggio è stato meritato», ha ammesso Buffon a Sky Sport. «La Champions mi mancava, lo ammetto, ma ho sofferto in silenzio: era importante farsi trovare pronto stasera per dar euna mano importante alla squadra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA