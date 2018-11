PSG, Cavani: «Al San Paolo spero di esserci, non vedo l'ora di tornare»

Sarà uno dei volti noti della sfida del prossimo martedi, ma Edinson Cavani non sarà un avversario qualsiasi. L'attaccante uruguaiano ha vissuto al San Paolo anni incredibili della sua esperienza da calciatore, arrivato quasi sconosciuto dal Palermo e ripartito tre anni più tardi come uno degli attaccanti migliori al mondo.



«È una partita speciale per me, per tutto quello che Napoli ha rappresentato nella mia carriera da calciatore» ha detto il Matador che ha rilasciato una breve intervista ai media sudamericani dopo aver vinto il Golden Foot a Montecarlo. «Ho vissuto lì tre anni fantastici, ho tanti bellissimi ricordi di quella esperienza. Adesso mi tocca ritrovarli sul nostro percorso, in una competizione importantissima come può esserlo la Champions League. Spero di poterci essere, ho tanta voglia di tornar a giocare in quello stadio. Faremo il massimo per portare a Parigi la vittoria, ma senza dubbio sarà una gara bellissima da giocare».



