Al 3° tentativo, e in questo caso senza nemmeno scendere in campo, il Psg è finalmente campione di Francia. Ha aspettato, ma adesso può festeggiare il titolo della Ligue 1 anche aritmeticamente con cinque giornate d'anticipoi e prima di affrontare stasera il Monaco al Parco dei Principi: in classifica ha 16 punti di vantaggio sul Lille che è stato bloccato sullo 0-0 a Tolosa nel pomeriggio. Il Psg di Tuchel, dunque, diventa irraggiungibile e vince così il suo 8° campionato francese, il 6° negli ultimi 7 anni: il dominio, iniziato nel 2013, è stato solo per un anno, il 2017, dal Monaco. E' anche il primo titolo francese per Buffon che, dopo i 7 scudetti di fila conquistati con la Juventus, arricchisce e allunga la propria personale striscia di vittorie: 8 titoli consecutivi come il capitano bianconero e azzurro Chiellini che ha ereditato la fascia dall'amico portiere sia nella Juve che in Nazionale.

