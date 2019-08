Tegola Psg, Mbappè e Cavani out almeno tre settimane ciascuno

La vittoria per 4-0 contro il Tolosa è costata molto cara al Paris St. Germain. Infatti nel corso del match il tecnico Thomas Tuchel, già alle prese con il caso Neymar e quindi con l'assenza del brasiliano, ha perso sia Cavani che Mbappè. Il 'Matador' uruguayano è stato costretto a uscire già al 14' pt per un brutto colpo all'anca destra, sostituito da quel Choupo-Moting che poi ha segnato due gol. Sottoposto alle cure del caso, Cavani dovrà ora rimanere fuori per tre settimane, secondo quanto rende noto un comunicato del club parigino. Peggio ancora è andata a Mbappè, uscito al 21' st toccandosi la coscia sinistra: ha riportato uno strappo muscolare che lo costringerà a rimanere fuori per un mese, saltando quindi il primo impegno in Champions League, quello del 17/18 settembre. Il sorteggio dei gironi della fase iniziale della massima competizione europea è in programma questo giovedì, 29 agosto, nel Principato di Monaco.

