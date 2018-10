Psg-Napoli, la stampa francese: «Neymar, una serata inquietante»

L’attacco sotto la lente d’ingrandimento, ma sul banco degli imputati ci finiscono tutti. La Francia analizza il Paris Saint Germain nel giorno dopo la gara contro il Napoli. Un 2-2 che non ha di certo soddisfatto la critica francese visto che il pari è arrivato solo in pieno recupero e grazie ad un’invenzione di Angel Di Maria, ma a convincere ancora meno è stata la prestazione di una squadra troppo individualista e spesso lontana parente dagli standard a cui dovrebbe abituare i suoi tifosi.





«Il quartetto d’attacco fa discutere» titola Le Parisien oggi, aggiungendo meriti all’argentino decisivo «Solo Di Maria evita il peggio». «Inaspettato» è invece il titolo in prima pagina de L’Equipe, quotidiano francese che punta il dito contro la serata storta dell’ex azzurro Cavani: «Il mancato ritorno di Edinson, che serata storta contro la sua ex squadra», aggiungendoci poi un «Di Maria salva tutti». Anche per Le Figaro PSG-Napoli è una partita da dimenticare: «I parigini si salvano alla fine di una serata inquietante».

