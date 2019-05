Psg, tre giornate a Neymar per il pugno al tifoso

Il brasiliano Neymar è stato squalificato per tre giornate e altre due con la condizionale dalla commissione disciplinare della Federcalcio francese per il pugno rifilato dall'attaccante del Psg ad un tifoso sulle tribune dopo la finale della Coppa di Francia persa ai rigori contro il Rennes. La sanzione sarà scontata da 'O Ney' da lunedì 13 maggio, quindi il brasiliano, potrà giocare la gara di domani ma salterà le ultime due giornate del campionato francese. Intanto il giocatore ieri ha presentato ricorso contro i tre turni di squalifica inflitti dall'Uefa per aver criticato duramente su Instagram arbitro e Var al termine di Psg-United, finita 1-3 con l'eliminazione agli ottavi dei parigini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA