di Redazione Sport

«Sono triste per la sconfitta, e ancor più triste per non aver aiutato i miei compagni di squadra sul campo». Così l'attaccante del Paris Saint Germain, Neymar, indisponibile per un infortunio alla caviglia, commenta l'eliminazione della sua squadra agli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. «Ciò che mi rende orgoglioso è aver visto gli sforzi da parte di tutti, forza Psg», conclude il 26enne brasiliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA